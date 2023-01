DAZN – Napoli-Roma, Spalletti: “Queste partite vengono vinte da tutti. Ognuno deve pensare a sè”

Queste sono le parole di Luciano Spalletti nel post partita di Napoli-Roma: “Queste partite sono vinte grazie all’aiuto di tutti, a partire dai magazzinieri fino ad arrivare ai giocatori. Ognuno deve pensare a sé e non deve badare al proprio minutaggio: questa è la nostra forza”.

Alleni così tutti i terzini, o ti adatti alle caratteristiche dei giocatori a disposizione?: “Mi adatto alle caratteristiche dei giocatori. Oggi, in generale, abbiamo avuto poca qualità nel palleggio rispetto a come sappiamo fare noi. Loro ci hanno attaccato e hanno rischiato di far male a Osimhen, ma non importa. Il gol di Osimhen è stato stupendo, ma in generale lui è fenomenale.”

Perchè hai tolto Osimhen?: “Non ci si può aspettare che giochino sempre gli stessi senza contare l’impegno degli altri. Bisogna sfruttare le qualità di tutti i giocatori che hanno lavorato nel corso della settimana. Inoltre, quando Osimhen è mancato, Raspadori e Simeone lo hanno sostituito egregiamente”.