DAZN – Napoli-Roma, Spalletti: “Il campionato non è chiuso. Dobbiamo stare sul pezzo”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Napoli-Roma: “Prendo le parole di Mourinho come un complimento, ma non ho mai visto nessuno vincere un campionato a gennaio. Il campionato non è assolutamente chiuso”.

C’è la possibilità che il Napoli si adagi sugli allori?: “Abbiamo l’imposizione di portare dentro le partite la nostra qualità ed è ciò che ci ha permesso di essere primi. Se perseveriamo in questo stile, c’è la possibilità di arrivare fino in fondo”.