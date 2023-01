Spalletti: “Nella sfida di domani ci vorrà pazienza e dobbiamo evitare di perdere palloni banalmente”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per rispondere alle domande prima della sfida di domani con la Roma. Al tecnico azzurro è stato anche chiesto quanta pazienza ci vorrà domani contro una squadra forte come la Roma. Queste le sue parole in merito: “Domani ci vorrà pazienza, perché se perdiamo troppi palloni sulla trequarti e se la facciamo girare poco saremo costretti a correre di più per riprenderla. Quindi dobbiamo essere pazienti nell’evitare di perdere palloni banalmente, anche se è inevitabile che qualche volta perderemo la palla”.