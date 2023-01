Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha presentato così la sfida con il Napoli.

Smalling?

“ll punto è che sta giocando molto molto bene, dimostrando concentrazione sulla Roma e sulla sua professionalità. La situazione è aperta, non ne ho mai parlato con lui. La mia condizione personale è che lui voglia rimanere, lo dico perché lo so. La società capisce la sua importanza. L’accordo si può trovare. Penso sia più facile che rimanga piuttosto che vada via. Devono arrivare entrambi a un accordo. La Roma ha bisogno di Chris e Chris non lo vedo meglio da altre parti rispetto a Roma. Si dovrà arrivare a un accordo

Il futuro di Mourinho è lì?

“Io ho letto che la Premier mi voleva, altri hanno scritto che io volevo la Premier. No, Josè non vuole nulla. Io sono tranquillo nel mio posto e non voglio niente, quando la società pensa che sia ora di parlare con me del futuro io sono qui. Dormo qui praticamente ogni giorno, sono sempre qui. Non voglio parlare di queste cose con voi. Io sono qui alla Roma e penso solo alla Roma, non al mio futuro.”

Perché una squadra di bassa classifica inglese può accontentare la ROma per Zaniolo e i top clu italiani no?

“Dipende dai diritti tv. E’ la realtà: se tu pensi che la finale di Championship inglese vale di più della finale di Champions League; quella gara vale più del premio che hanno i campioni d’Europa. La Premier ha un peso economico diverso, perché tutte le squadre di Premier sono più ricche delle italiana. Forse solo la Juve può competere”.

Wijnaldum?

“Il tempo aiuta, si sta allenando con la squadra ma ogni 15 giorni deve fare delle visite per capire la situazione. Il tempo passa e il suo rientro si avvicina, ma non so dire quando, anzi è impossibile. Però va tutto liscio, perché lavora bene e sempre di più”.

Il Napoli è primo, ma quanti giocatori sono del livello di Dybala?

“Del livello di Paulo nessuno, ma ha tanti giocatori bravi. Uno in particolare che volevo al Tottenham anche se la società non mi accontentò ma lui voleva venire da noi fortemente: è Kim. Napoli grande squadra, ma nessuno è al livello di Dybala”.

Karsdorp è fuori rosa?

“Karsdorp sta fuori fin quando lui vuole stare fuori. Ora è infortunato, ma si allena sempre con noi in maniera normale: sta solo a lui decidere”.

La Roma ha perso Karsdorp e Zaniolo ed è arrivato Solbakken. Siete più deboli?

“In primis grazie a voi e a tanta gente per gli auguri, addirittura mi sono arrivati regali da gente che non conosco, ma grazie a tutti. Vi regalo la formazione che gioca domani: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. Abbiamo un giocatore in meno come Shomurodov che va allo Spezia, ragazzo fantastico. Lui merita di giocare tanto, con noi ha giocato poco e se farà bene allo Spezia, se lo sarà meritato. E’ ovvio che se qualcuno va via e non arriva nessuno, siamo con uno in meno, ma la situazione è questa e non aggiungo altro. Io non mi aspettavo nulla dal mercato, perché abbiamo dei limiti del FPF e la cessione di Eldor per noi vuol dire solo risparmio sul suo ingaggio, ma non guadagniamo nulla dato che va in prestito. Mi aspetto più difficoltà perché poi giocheremo i quarti di Coppa Italia, poi la Serie A, poi l’Europa League. Però ho un gruppo unito, fantastico, che lotta fino alla fine e spinti dai propri tifosi”.

Il suo futuro alla Roma a cosa è legato?

“Capisco la tua domanda, ma risponderò quando me lo chiederà la società; negli anni passati parlavo più spesso con la stampa di cose interne, ma ora sono più maturo, equilibrato, aziendalista e meno egocentrico. Risponderà appena mi faranno questa domanda, ma a te non posso rispondere”.

Che Napoli si aspetta?

“Il Napoli di sempre. Non vorrei essere mal interpretato mai complimenti a loro per lo Scudetto: ormai l’hanno vinto loro meritatamente. Milan e Inter sono avversari poco consistenti e non vedo nessuno capace di fare tante vittorie di fila da poter recuperare. Lo Scudetto è loro, anche se non vuol dire che noi ci scanseremo, però complimenti ai giocatori e a Luciano, hanno vinto meritatamente”.

Perchè purtroppo?

“Perché è da un mese che Zaniolo mi ha detto di voler andare via. Il giorno dopo la gara di La Spezia ho dato il lunedì libero, mentre il martedì ho fatto un allenamento opzionale, a cui sono venuti chi non aveva giocato domenica e anche qualcuno che aveva giocato: lo so, perché io e lo staff eravamo insieme. Questi sono i giocatori che un allenatore vuole. Dico purtroppo perché l’ideale è che un giocatore sia felice di giocare nella squadra dove è e rende gli altri felici. Comunque, Zaniolo non è a disposizione domani, ma io mi concentro sulla gara di domani e su chi vuole lottare domani per il club e i tifosi. Zaniolo non verrà a Napoli”.

Zaniolo come verrà gestito?

“Non ti posso rispondere, anche se purtroppo si sta avverando quello che ho detto io e sembra che resterà”.

