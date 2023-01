CdS – La probabile formazione del Napoli, Elmas verso la titolarità. Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro la Roma. Secondo il quotidiano in porta ci va Meret, che si è tolto dalle spalle ogni forma di paura. E davanti a lui Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, la dimostrazione della solidità perché ognuno sa come si segna o come si costruisce un gol. In mezzo ci saranno Anguissa e Lobotka e Zielinski, coinvolto da un turnover che senza la Coppa Italia sarà necessario quando tornerà la Champions. Politano a destra, ne ha caratterizzato la manovra, fino a quando ha perso brillantezza e scoprendo che stava spuntando Elmas. Il macedone è l’uomo buono per tutte le stagioni, il sostituto di Kvara a sinistra, ma è anche il collante per aggiustare gli equilibri. I due posti praticamente inavvicinabili sono quelli di Osimhen e Kvaratskhelia o. E’ la combinazione fatata per lasciarsi andare, e in quelle zone, tranne che per infortuni, è difficile pensare di poter intervenire. Ma Elmas consente a Spalletti di ritrovarsi con inaspettate coperture, con la capacità di andare in mezzo al campo, di aggredire lo spazio e di dare un passo diverso al Napoli, modificandolo senza rivoluzionarlo.