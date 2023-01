CdS – Kvaratskhelia, 90 minuti per diventare ancor di più idolo dei tifosi

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano quando Kvaratskhelia atterrò a Castel Volturno, nel mistero più fitto per una scelta coraggiosa e insolita, gli assegnarono la corsia di sinistra. Lo fecero per consentirgli di sprigionare il suo tiraggiro, forse pure per colmare quel vuoto lasciato dall’addio di una bandiera, che era pure il capitano. Quasi sicuramente, non si è avvertito, perché alla seconda giornata, dopo l’ouverture con Verona e Monza, si era già piombati nella Kvaramania. Con dieci milioni di euro, nel calcio mondiale, si possono ancora fare molte cose, come per esempio scovare un fuoriclasse che ha impiegato un attimo per conquistare Napoli, per scatenare intorno a sé la curiosità più morbosa dell’universo mediatico. E che ora sistema sotto la lente d’ingrandimento quel capolavoro estivo di Cristiano Giuntoli e l’eleva in uno dei più grandi affari della storia recente.