Becao: “Il Napoli quest’anno è la squadra migliore, li seguivo con affetto da piccolo e spero vincano loro”

Il difensore brasiliano dell’Udinese e obiettivo di mercato del Napoli per la prossima estate Rodrigo Becao ha parlato ad As della Serie A e delle voci di mercato. Il centrale bianconero ha parlato al quotidiano spagnolo anche del Napoli e ha confessato seguiva la squadra azzurra da bambino. Tra le altre cose il difensore ha anche ammesso che spera sia il Napoli a vincere a fine stagione lo Scudetto. Le sue parole: “La Serie A è un campionato difficile e nessuno ti regala niente, abbiamo passato un momento negativo ma cerchiamo di guardare il lato positivo. Il Napoli quest’anno è la squadra migliore, lo pensano e lo dicono tutti di loro. Si vede che in questo momento hanno qualcosa in più alle altre e meritano questa classifica. Mi congratulo con il Napoli e spero riescano a rimanere lassù fino alla fine del campionato, è una squadra che seguivo con affetto sin da piccolo. Al momento le voci di mercato non cambiano il mio modo di lavorare, ovviamente si ascoltano ma ho ancora un anno e mezzo di contratto con l’Udinese”.