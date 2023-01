L’Eintracht Francoforte ai tifosi: “Non è consigliabile soggiornare in hotel a Napoli e indossare capi da tifosi”

L’Eintracht Francoforte è l’avversario che il Napoli dovrà affrontare negli ottavi di finale di Champions League tra febbraio e marzo. Il club tedesco ha pubblicato sul proprio sito ufficiale i biglietti per il settore ospiti dello stadio ‘Maradona’ al costo di 66 euro. Oltre al costo del biglietto i tedeschi hanno aggiunto un commento sui tifosi azzurri e la città di Napoli, cos’ come i 3 club precedentemente affrontati in Champions dagli azzurri. Il club tedesco mette in guardia i propri tifosi e consiglia di non pernottare in hotel a Napoli o di girare la città con abiti della squadra tedesca perché ci potrebbero essere scontri. Questo il testo tradotto del messaggio del club tedesco sui propri canali ufficiali: “A causa della situazione di sicurezza in loco e delle segnalazioni di precedenti avversari internazionali dell’SSC Napoli, non è inoltre consigliabile prenotare un hotel in città da soli o soggiornare a Napoli nei giorni che circondano la partita come tifoso dell’Eintracht, soprattutto in tifoso capi di abbigliamento”.