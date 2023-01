CdS: Verso Napoli-Roma, possibile novità tra gli undici di Spalletti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul big match di domenica sera (ore 20:45, stadio Maradona) tra Napoli e Roma.

Il quotidiano pone l’accento sui probabili undici che Spalletti schiererà in campo.

Tra le scelte in attacco, prevista una novità dal 1′: si tratta di Eljif Elmas. Vista la sua forma smagliante, il macedone potrebbe partite titolare al posto di Politano, affiancando così Kvaratskhelia e Osimhen, confermati nel tridente.

Per quanto riguarda difesa e centrocampo, non dovrebbero esserci cambiamenti. In porta Meret, seguito da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. In mediana, il terzetto Anguissa, Lobotka, Zielinski.