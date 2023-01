CdS – Curioso dato per Osimhen contro la Salernitana. Ecco quale

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato che ha caratterizzato Victor Osimhen contro la Salernitana. Secondo il quotidiano il nigeriano nel derby di Salerno si è adattato perfettamente al meteo. E’ sfilato via a 35,5 chilometri orari e stabilendo un nuovo record. Uno scatto pazzesco mai registrato finora in partita che però è un po’ il simbolo del Napoli che vola. 50 punti alla fine del girone d’andata, 12 di vantaggio sulla seconda e 13 sul gruppetto delle terze, il miglior attacco, la miglior difesa e i primati nel possesso palla, negli assist e nei tiri. Un’enciclopedia di calcio tradotta in tante lingue che tra un paio di giorni bisognerà sfogliare al cospetto di un avversario di assoluto livello. Ancora un altro da quanto la sosta è finita e tutto è ricominciato: prima l’Inter, poi la Juve e ora la Roma.