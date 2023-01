Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha spiegato durante l’edizione di calciomercato dell’emittente satellitare che il Napoli lavora ancora sottotraccia per Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino dell’Angers e non solo, agli azzurri intriga molto anche la pista Adama Traorè per la fascia destra a zero per l’estate.