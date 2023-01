L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti riguardanti le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia.

Stando a quanto si legge sul quotidiano, il georgiano ha recuperato dalla sindrome influenzale e oggi si allenerà in gruppo a pieno regime. Dunque, la sua convocazione in vista del big match contro la Roma (ore 20:45, stadio Maradona) non è in discussione.

Il numero 77 potrebbe partire titolare e affiancare Victor Osimhen.