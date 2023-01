CdS – Il Napoli vuole blindare Kim: ecco la mossa per ritoccare l’ingaggio

Il Napoli non vuole lasciar andare Kim Min-jae; per questo ha deciso di blindarlo. A riportare la notizia, l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla della mossa societaria per trattenere il sudcoreano in maglia azzurra.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, l’idea sarebbe ritoccare l’attuale ingaggio da 2,5mln di euro netti a stagione ed elevare il valore base della clausola rescissoria a 65mln.

Si attendono aggiornamenti a riguardo. Nel frattempo, è partito il dialogo tra Cristiano Giuntoli e l’entourage del giocatore.