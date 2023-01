Ssc Napoli, il report dell’allenamento del 25 gennaio: novità su Kvara

Attraverso il proprio sito ufficiale, la SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento del 25 gennaio 2023. Novità su Kvaratskhelia.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico a gruppi, sviluppi di gioco offensivo e partita a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Gradita visita questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Antonio Careca ha visitato il Centro Sportivo intrattenendosi con Luciano Spalletti e la squadra azzurra.”