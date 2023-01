Napoli-Roma, la scelta dell’arbitro non sorride agli azzurri: i precedenti

Nel corso della ventesima giornata di Serie A, avrà luogo il big match tra Napoli e Roma. Gli azzurri vogliono continuare la fuga per lo scudetto, i giallorossi invece lottano per un posto in Champions League. Una sfida così importante, richiede un arbitro di esperienza.

Una finale di Champions, una semifinale dei mondiali e quasi 300 direzioni in Serie A, oltre al premio di migliore arbitro del mondo nel 2020: questo è il biglietto da visita di Daniele Orsato, l’arbitro scelto per la sfida. Se questi dati promettono bene, il nome farà sicuramente storcere il naso ai napoletani per diversi motivi. Il dato che però preoccupa di più gli azzurri, è quello che riguarda i precedenti proprio tra Napoli e Roma.

L’arbitro veneto ha già diretto questa sfida tre volte, e lo score spaventa i tifosi azzurri. Tre sconfitte su tre per il Napoli, di cui una al San Paolo. I ragazzi di Spalletti dovranno quindi affrontare non solo una squadra più che ostica, ma anche una tradizione per nulla positiva, anche se Osimhen e compagni stanno dimostrando di poter infrangere qualsiasi maledizione.