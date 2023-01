Lega Serie A – Depositati i contratti di Sirigu e Gollini: è arrivata l’ufficialità!

I passaggi di Salvatore Sirigu dalla Fiorentina al Napoli e di Pierluigi Gollini(in prestito con diritto di riscatto) dall’Atalanta al Napoli sono stati certificati anche dalla Lega Serie A.

L’ex portiere di Genoa, Torino e Napoli approda dunque in Toscana: il suo contratto è stato depositato da pochi minuti, situazione inverna, invece quella relativa a Gollini, che differisce dalla prima trattativa per la modalità: nel primo caso si tratta di un’operazione a titolo definitivo, per la seconda trattasi di un prestito dall’Atalanta a titolo temporaneo. Ora è tutto ufficiale. In basso ecco le testimonianze delle due operazioni di mercato direttamente dal sito della Lega.