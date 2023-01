Serie A – Lazio-Milan: è poker all’Olimpico, la Lazio vince 4-0

Grandissimo scivolone del Milan di Stefano Pioli che viene purgato dalla Lazio di Maurizio Sarri con un sonoro 4-0. I rossoneri non sono mai stati in partita e sono passati subito in svantaggio con la rete di Milinkovic Savic al quarto minuto di gioco. Oltre a lui, si aggiungono ai marcatori Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson.

Il Milan rimane secondo a -12 dal Napoli. I partenopei hanno stabilito un record non indifferente: infatti è il maggiore distacco della storia della Serie A alla fine del girone d’andata.