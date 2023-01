Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli ha dato aggiornamenti importanti riguardo lo scambio tra Sirigu e Gollini: “Fatta per lo scambio di portieri: Sirigu alla Fiorentina, Gollini al Napoli. Vi confermo che oggi Gollini svolgerà le visite mediche. L’affare è definito, riscatto fissato a 8 milioni per il Napoli”.