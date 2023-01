Gazzetta – Visite mediche per Gollini in giornata: prestito con diritto di riscatto per l’ex Fiorentina

Pierluigi Gollini firmerà oggi il suo contratto che lo legherà al Napoli.

Come riportato stamane dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il giovane portiere dell’Atalanta svolerà oggi le visite mediche consuete con il suo nuovo club. L’operazione si basa su un prestito con diritto di riscatto fissato dagli orobici ad 8 milioni di euro: “Oggi è il giorno di Pierluigi Gollini al Napoli. Il portiere di proprietà dell’Atalanta svolgerà le visite mediche e, se non ci saranno intoppi, passerà in prestito sino a giugno in azzurro, col club che si è riservato un diritto di riscatto sul cartellino di circa otto milioni. Contestualmente la Fiorentina rileverà il contratto che Salvatore Sirigu aveva con il Napoli sino a fine stagione e diventerà l’altro portiere dei Viola che lasciano Gollini. Il portiere sardo curiosamente parte da Napoli dopo meno di sei mesi senza mai essere sceso in campo per il club”.