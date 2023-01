Gazzetta – Spalletti migliora il Napoli: undici punti in più rispetto allo scorso anno al giro di boa

Luciano Spalletti ha migliorato tantissimo il Napoli in questa stagione.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui gli azzurri avrebbero avuto un incremento non indifferente: le mosse azzeccate di un’estate turbolenta sono state determinanti. Ecco il resoconto della Rosea: “Stesso allenatore, Luciano Spalletti, e impressionante miglioramento. Spalletti raccoglie oggi quel che aveva seminato ieri. In estate le partenze di Koulibaly, Ruiz, Insigne e Mertens sembravano preludere a un ridimensionamento. Gli arrivi di Kim, Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone hanno smentito i pessimisti.

L’acquisto di Kvaratskhelia, il più luccicante dei nuovi, e i gol di Osimhen non spiegano tutto. C’è dell’altro, ci sono le intuizioni di Spalletti”.

Il riferimento al gruppo partenopeo rileva la grande personalità mostrata dal capitano: “Spalletti ha lavorato su Giovanni Di Lorenzo come Pep Guardiola su Joao Cancelo al City da qualche anno a questa parte. Prendere un terzino e renderlo un giocatore universale. Di Lorenzo è diventato altro dall’esterno basso che sale, si sovrappone e crossa, meccanismo naturale per un terzino moderno”.