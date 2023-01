Si è appena concluso il “monday night” di Serie A. L’Inter di Simone Inzaghi cade in casa contro l’Empoli complice l’espulsione, per doppia ammonizione di Milan Skriniar. Il difensore centrale, reo di aver lasciato i suoi in dieci uomini, è il responsabile principale della sconfitta dei nerazzurri. I toscani passano in vantaggio al minuto 66 grazie al goal realizzato da Tommaso Baldanzi, in campo da appena due minuti.

Il Napoli, dopo la vittoria con la Salernitana, mette ben 13 lunghezze tra sé e l’Inter. Gli azzurri preparano già la sfida con la Roma di domenica prossima e, magari, daranno un occhio anche a Lazio-Milan che chiuderà l’ultima giornata del girone di andata della Serie A!