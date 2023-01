Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita disputata a San Siro contro l’Empoli. Queste le sue parole: “Chiudiamo il girone di andata con molti rimpianti! Il Napoli fa un campionato a parte, noi dobbiamo vedercela con le altre. Ci sono tante squadre di assoluto valore in pochissimi punti, faremo meglio a pensare partita per partita.

Stasera l’inferiorità numerica ci ha penalizzato, noi non eravamo nelle nostre migliori serate ed eravamo a conoscenza che con l’Empoli non sarebbe stato facile. E’ bastata un azione di ripartenza e la doppia ammonizione di Skriniar per decretare la nostra sconfitta. Sinceramente un espulsione così in casa non l’ho mai vista! Anche se, a dire la verità, non ho ancora rivisto gli interventi. Milan era tranquillissimo e perfettamente in grado di giocare, non è una novità che la dirigenza dell’Inter sta cercando di trattenerlo assieme a tutti gli altri giocatori in scadenza“.