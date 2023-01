CorrSera – Napoli sotto indagine per falso bilancio, il cartellino di Osimhen non convince

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’indagine per falso bilancio sull’acquisto di Victor Osimhen:

“L’operazione con il Lille (tre stagioni fa) è oggetto d’indagine della Procura di Napoli (ipotesi di falso in bilancio). La vicenda è incentrata sul valore del cartellino del giocatore. Osimhen fu acquistato per 70 milioni di cui 50 cash e altri 20 attraverso la cessione del cartellino di 4 giocatori il cui valore, per i magistrati napoletani, potrebbe essere stato gonfiato.

La giustizia sportiva ha già prosciolto il club, ma il procuratore federale Chinè potrebbe (ri)chiedere gli atti (così come è successo per la Juve). Le vicende, nella sostanza, sono molto diverse. Il Napoli attende di conoscere, a maggio, l’esito”.