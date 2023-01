Si è da poco concluso il match delle ore 18 della Serie A. La Roma di Jose Mourinho vince e convince in casa dello Spezia grazie alle reti di Abraham ed El Sharawy. Giallorossi che quindi, al momento, sono in piena zona Champions in attesa dell’attesissima sfida tra Lazio e Milan. Non solo buone notizie però per i capitolini, Mourinho dovrà fare a meno di Zeki Celik nella sfida contro gli azzurri di domenica prossima. L’esterno destro era diffidato ed è stato ammonito al minuto 88, per questo motivo non prenderà parte alla trasferta di Napoli.