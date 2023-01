Gazzetta celebra i 50 punti del Napoli: “Fuga e pressione sulle milanesi, a Salerno emergono tutti i pregi degli azzurri”

Nessuno lo avrebbe previsto all’inizio del campionato: dopo 19 partite, il Napoli si trova al primo posto in classifica con ben 50 punti su 57 totali. Un risultato raggiunto precedentemente solo da Juventus e Inter nella storia della competizione. Il derby campano è stato deciso da due dei migliori giocatori del torneo: Giovanni Di Lorenzo, il capitano, e Victor Osimhen, il capocannoniere. La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola ha commentato così la prestazione del Napoli che ha espugnato l’Arechi nel derby campano:



“Quando sull’Arechi sembra che ci sia un diluvio, per il Napoli tornano i ricordi della Cremonese e di quell’insolita partita finita in parità con Felix, che ha portato all’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori. La situazione meteorologica è stata molto simile e talvolta i pensieri negativi diventano nemici da sconfiggere. Tuttavia, il Napoli di campionato è un’altra squadra, che sa aspettare con pazienza la sua occasione per abbattere le difese, controllando in modo apparentemente facile una partita che non era affatto semplice.

La vittoria numero 16 in campionato porta la capolista a 50 punti alla fine del girone di andata, diventando la terza squadra a raggiungere questo traguardo dopo Juventus e Inter. Tuttavia, la fuga della Banda Spalletti diventa sempre più significativa e aumenta la pressione sulle milanesi che domani e martedì dovranno vincere per non cadere ulteriormente indietro…”.