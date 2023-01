Zielinski: “Abbiamo fatto gol ma bisogna giocare ancora meglio e dobbiamo restare concentrati”

Il Napoli dopo un primo tempo molto difficile sblocca il risultato con Di Lorenzo grazie ad un assist di Anguissa. A fine primo tempo ha parlato ai microfoni di Dazn Piotr Zielinski, il polacco nel corso del primo tempo non ha avuto vita facile, così come tutto il Napoli. Per questo ha parlato di una squadra che deve restare concentrata. Le sue parole: “Il mister ci aveva detto che mancava poco e abbiamo gestito bene l’ultimo possesso e trovato il gol. Abbiamo cocnluso nel migliore dei modi, abbiamo fatto gol ma dobbiamo fare di più e restare sempre concentrati”.