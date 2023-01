Spalletti: Avendo un carattere buffo, ci si può aspettar una scena così”

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha riportato parte della conferenza stampa di Spalletti in cui si cita la scena del saluto ad Allegri. Ecco quanto detto:

“Chi mi conosce bene sa che mi stava dando fastidio il fatto che potesse andarsene senza salutarmi. In quel momento non c’era lo stadio e non c’erano le telecamere con milioni di persone davanti alle tv, per me c’eravamo io e lui che dovevamo salutarci come ho sempre fatto, anche quando ho perso. Poi capisco che come io avessi questo nella testa, lui potesse avere altro. Ne è venuta fuori una scena particolare, che comunque quando c’è di mezzo uno “buffo” ce la possiamo anche aspettare. A stretto giro è arrivato un altro whatsapp, più diretto e meno diplomatico: «Io non ho mai rotto le scatole a nessuno. Ho ricevuto tanti insulti, ma non ho mai rotto le scatole a nessuno”.