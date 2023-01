Spalletti a DAZN: “Scudetto? E’ un’occasione irripetibile, la squadra è matura”

Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita di Salernitana-Napoli:

“Entusiasmo, sufficienza, responsabilità… bisogna gestirle bene queste emozioni. Bisogna avere il ritmo corretto, necessario per arrivare al risultato. Nel primo tempo la Salernitana ci aspettava un po’, non trovavamo spazi e rischiavamo di prendere una ripartenza pericolosa. Con il possesso palla sono venute fuori delle azioni veloci, decisive per cambiare l’inerzia della partita. Nel secondo tempo l’hanno gestita in maniera corretta, abbiamo velocizzato il gioco a differenza della prima frazione.

Gli uno-due in velocità, con qualità, di estro fanno la differenza. Nel primo tempo siamo andati sotto ritmo e pochi calciatori sono andati poche volte dietro la loro linea difensiva però poi siamo stati bravi a afre quei due gol molto belli, decisivi per gestire benissimo la partita.

Di Lorenzo? E’ parte fondamentale di questi 50 punti. La fascia da capitano è meritata, erano tutti d’accordo quando l’ho assegnata a lui, è una roba impressionante sia per come arriva in allenamento sia quando parla ai compagni. Abbiamo dei ragazzi come Di Lorenzo: seri e responsabili.

Nel calcio non si può mai star tranquilli, all’ultimo Meret ha fatto quella parata decisiva che, se ci fosse stato il gol, avrebbe cambiato la partita. Due gol non servono più a causa dei cinque cambi e dell’emotività del momento. Bisogna fare grandi complimenti a Meret che dopo un’ora e venti senza fare niente sotto l’acqua ha avuto la qualità di fare quel “paratone”: livello eccezionale di preparazione mentale. Aveva avuto qualche linea di febbre stanotte per cui..

La maturità diventa fondamentale: faccio gol e non rischio.

Scudetto? Sappiamo di avere un’occasione irrepetibile, non dobbiamo disperdere ciò che abbiamo rimanendo umili e giocando il nostro calcio in maniera professionale”.