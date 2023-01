Salernitana-Napoli – Le formazioni ufficiali del derby campana. Scelto il sostituto di Kvara

Il Napoli vuole riprendersi dopo la sconfitta di maretedì sera in Coppa Italia contro la Cremonese, e di fronte si trova la Salernitana che arriva da una settimana difficile. Per i granata negli ultimi 7 giorni ci sono stati gli 8 gol subiti domenica contro l’Atalanta, l’esonero e il ritorno di Nicola in 48 ore. I granata vogliono provare a riprendersi dopo la pesante sconfitta di Bergamo e gli ultimi risultati molto deludenti. Dall’altra parte il Napoli di Spalletti punta al nuovo record di punti nel girone di andata, visto che una vittoria porterebbe gli azzurri a 50 punti. Il mister azzurro deve fare a meno di Kvaratskhelia che è stato fermato dall’influenza, e per questo vicino a Osimhen ci sarà Elmas a sinistra e Lozano a destra. Nella Salernitana il duo d’attacco è formato da Dia e Piatek, che vogliono mettere in difficoltà la difesa azzurra. Queste le scelte dei due allenatori:

Salernitana- Ochoa; Gyomber; Daniulic; Pirola; Bradaric; Coulibaly; Nicolussi Caviglia; Candreva; Vilhena; Dia; Piatek

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Kim; Rrahmani; Mario Rui; Lobotka; Zielinski; Anguissa; Lozano; Osimhen; Elmas