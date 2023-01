Pagelle di MN di Salernitana-Napoli: Napoli dice 50 e chiude il derby

Al Napoli il derby contro una Salernitana che fa poco e impsierisce Meret solo per due regali della difesa a cui Meret mette sempre una pezza. Di Lorenzo e Osimehn sugli scudi. Autori dei due gol. Il Napoli sale a quota 50 e chiude il girone di andata con il record di punti, superiore ai 48 dell’era Sarri. Un Napoli sempre padrone della partia come di questo campionato. Una risposta a chi dava la squadra in depressione dopo la sconfitta ai rigori con la Cremonese.

Ecco le pagelle di MondNapoli per la gara di oggi:

Meret 7: Si oppone ad una insidiosa conclusione di Piatek sia nel primo che nel secondo tempo, poi ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo 7,5: La sblocca da Capitano nei secondi finali del primo tempo. Trascinatore del gruppo e sempre attento in difesa

Mario Rui 6,5: A sinistra offende poco la Salernitana. Lui centrocampista aggiunto nella manovra offensiva.

Kim 6,5: Un giallo evitabile a fine primo tempo ma prestazione sempre ordinata.

Rrhamani 6,5: Gioca con sicurezza limitando le giocate complicate.

Lobotka 6,5: Inizia sotto tono poi sale in cattedra e tiene in mano le redini del centrocampo come suo solito

Anguissa 7: Uomo ovunque del Napoli a centrocampo. Azione da manuale e assist decisivo nel gol del vantaggio di Di Lorenzo

Zielinski 6: Si nasconde come suo solito nella prima frazione di gioco. Sale in cattedra a fine primo tempo in tempo per entrare nell’azione del gol

Lozano 6: un solo dribbling decisivo nel primo tempo. Cerca di trovare gli spazi in cui lanciarsi ma una spina nel fianco a sinistra. Sfiora il gol in due occasioni.

Osimehn 7: Incubo della difesa granata. Fa un gol da cineteca ma il tallone in fuorigico gli nega la copertina. Sempre trascinatore di questa squadra e con il gol del 2-0 ad avvio ripresa sigilla la gara.

Elmas 6: Forse meno appariscente e sottotono rispetto alle precedenti uscite ma cresce alla distanza e mette lo zampino nel raddoppio colpendo il palo.

Ndombele sv

Politano sv

Spalletti 7: Risolleva il morale dei suoi. Gara trappola che gestisce con il piglio della grande squadra. Attenta e mai in affanno che colpisce al momento giusto per portare a casa i tre punti.