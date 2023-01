Meret a Dazn: “Felice per la stagione che sto disputando. Il campionato è ancora lungo…”

Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Salernitana-Napoli. Queste le sue parole: “Faceva molto freddo ed era difficile rimanere concentrati fino alla fine del match. Abbiamo fatto una partita paziente e ci siamo comportati da squadra matura. Giocando in una squadra molto forte, sono consapevole del fatto che in una partita ricevo pochi tiri ma devo farmi trovare sempre pronto. La classifica la guardiamo ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo fare ancora tanti punti per raggiungere l’obiettivo”.