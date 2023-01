Il Mattino – De Laurentiis pronto a rinnovare Spalletti. Le ultime

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul probabile rinnovo di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano tra i vari rinnovi che la società azzurra dovrà effettuare per la prossima stagione, c’è anche quello di Spalletti. Di dubbi sulla sua permanenza non ne ha mai mostrati. Il presidente partenopeo è molto soddisfatto del lavoro fin qui svolto dal tecnico di Certaldo e vorrebbe continuare con il mister anche per quanto riguarda le prossime stagioni. L’accordo potrebbe arrivare entro la prossima primavera