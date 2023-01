Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: “Non mi permetto di giudicare la situazione in casa Juventus. Dobbiamo pensare a noi e alla partita contro la Salernitana perché sarà molto difficile. Siamo arrabbiati dall’esclusione dalla Coppa Italia. Rinnovo di Kvara? Ha ancora tanti anni di contratto e non siamo preoccupati di questo. I giocatori che scenderanno in campo al suo posto sapranno sostituirlo al meglio”.