GdS – Senza Kvaratskhelia Spalletti si affiderà al capocannoniere Osimhen. I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla presenza di Victor Osimhen per il match di questa sera. Secondo il quotidiano senza Kvaratskhelia, rimasto a casa ancora influenzato, Spalletti si affida al suo capocannoniere, quel Victor Osimhen che segna a raffica e con una continuità che finora non aveva mai potuto dimostrare. A Victor mancherà al suo fianco Kvaratskhelia il “gemello” con il quale sta formando una delle coppie più invidiate del calcio europeo. Ma il georgiano non è al top e Spalletti vuole salvaguardarlo in un periodo comunque denso di impegni. La soluzione che appare pronta è stata già testata nelle partite saltate da Kvara e sarà Eljif Elmas.