CdS – A Salerno per raggiungere i 50 punti! Può essere snodo fondamentale per il campionato

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita del Napoli contro la Salernitana. Secondo il quotidiano le coppe Italia, le Supercoppe, quelle gocce di felicità assaporate in trentatré anni non hanno saziato la Napoli che Spalletti ha infiammato con il suo football divenuto persino sexy. Ora che la clessidra sembra scorra via assai velocemente, e lascia che si contino le partite che restano. Salernitana-Napoli diventa lo spartiacque statistico d’una stagione amabilmente folle, indiscutibilmente regale. Con quella soglia abbagliante dei cinquanta punti che sembra segni quasi un confine tra la realtà e la fantasia. Ma che invece rappresenta una verità assoluta a portata di mano.