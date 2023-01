CdM – Il Napoli oggi a Salerno per reagire all’eliminazione dalla Coppa Italia e raggiungere i 50 punti

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla partita contro la Salernitana. Secondo il quotidiano la parola d’ordine a Castel Volturno è reagire, mettere da parte la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia e andare avanti. Spalletti vuole che lo scivolone contro la Cremonese rappresenti una lezione, insegni che la tensione dev’essere sempre altissima in ogni partita. Il Napoli ha la testa alla sfida contro la Salernitana, uno snodo molto importante del campionato. Si chiude il girone d’andata, gli azzurri potrebbero andare al giro di boa con 50 punti, non è mai accaduto nella storia del Napoli. La squadra di Sarri nell’anno dei 91 punti, girò a quota 48.