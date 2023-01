Ora è ufficiale, 15 punti di penalizzazione per la Juventus ma non solo.

Infatti ci sono due anni e mezzo di inibizione nei confronti di Fabio Paratici e due anni per Andrea Agnelli, così come per Maurizio Arrivabene.

Sono veramente pesantissime le decisioni della Corte Federale d’Appello nei confronti del club bianconero. Di seguito tutte le sanzioni (in particolare) nei confronti di Paratici, Agnelli, Nedved e Arrivabene.

Fabio Paratici: inibizione temporanea di 30 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

Andrea Agnelli: inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

Pavel Nedved: inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

Maurizio Arrivabene: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA.