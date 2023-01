Ssc Napoli – Il report dell’allenamento odierno, oltre a Kvara un altro calciatore salterà la trasferta a Salerno

Il Napoli ha svolto oggi la seduta di allenamento pomeridiana per preparare il match di domani contro la Salernitana di Nicola. Gli azzurri hanno fatto una fase di attivazione e poi un’esercitazione tattica, e l’allenamento si è chiuso con una partita a campo ridotto. Per il Napoli domani ci sarà un altro indisponibile oltre a Kvaratskhelia, infatti nell’allenamento Juan Jesus ha subìto un trauma contusivo. Questo il report del Napoli: “Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma all’Arechi domani per la 19esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partita a campo ridotto. Kvaratskhelia non ha svolto allenamento per sintomi influenzali. Juan Jesus non prenderà parte alla trasferta di Salerno in seguito ad un trauma contusivo subìto nel corso dell’allenamento di rifinitura“.