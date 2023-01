Salernitana-Napoli: arriva la decisione ufficiale su Kvara! Le parole di Spalletti

Negli ultimi giorni i tifosi napoletani erano in apprensione, spaventati dalle condizioni fisiche di Kvaratskhelia. Il diamante georgiano non ha preso parte alla disfatta contro la Cremonese per un’influenza. Alla vigilia del derby con la Salernitana, in conferenza stampa, il tecnico Luciano Spalletti ha dato importanti novità.

Ecco le parole del tecnico: “Kvaratskhelia non partirà per la trasferta di Salerno”. Mister Spalletti dovrà fare a meno ancora una volta di uno dei suoi giocatori migliori.