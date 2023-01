Osimhen: “Scudetto uno dei nostri obiettivi, pronti anche per le sfide di Champions”

L’edizione odierna de il Mattino ha riportato le parole di Victor Osimhen dell’intervista di ieri ai microfoni di Radio Kiss Kiss, in merito a questo scorcio di stagione. Ecco quanto detto:

“Lo scudetto è uno dei nostri obiettivi da quando abbiamo cominciato la stagione e ne abbiamo parlato anche con l’allenatore. Non pensiamo alle altre squadre, ma partita per partita per provare a vincerne più possibili e alla fine della stagione avremo tante buone possibilità di vincere lo scudetto. In Champions League abbiamo fatto benissimo in Champions: per noi è una competizione importante ma adesso dovremo incontrare grandi squadre e non sarà facile fare strada. Però abbiamo dato prova della nostra forza durante il girone e adesso siamo tra i top club d’Europa e siamo pronti“