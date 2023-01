Il Mattino – Possibile inserimento di Raspadori per sostituire Kvaratskhelia! Le ultime

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sui possibili sostituti in caso di forfait di Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Spalletti ha diverse soluzioni in attacco, a sinistra nel tridente può giocare anche Raspadori che da quella posizione tende poi più ad accentrarsi per giocare alle spalle o vicino alla prima punta. E Jack rappresenta una soluzione che il tecnico potrà scegliere di adottare dal primo minuto oppure durante la sfida dell’Arechi contro la Salernitana. L’allenamento di oggi darà qualche risposta in più a Spalletti, in primis sulle condizioni del 77, che dovrebbe tornare a disposizione del mister.