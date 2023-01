Il Mattino – Kvarastkhelia in dubbio per la Salernitana! Elmas favorito per sostituirlo

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratstkhelia ieri non si è allenato, è rimasto a casa a scopo precauzionale, dopo aver svolto mercoledì solo lavoro personalizzato in palestra. Martedì la febbre l’aveva costretto a saltare il match di coppa Italia contro la Cremonese, il georgiano si è trascinato i postumi e anche ieri avvertiva ancora sindromi influenzali. Oggi dovrebbe allenarsi a Castel Volturno in gruppo per la rifinitura e verranno valutate le sue condizioni. La sua presenza, quindi, resta in dubbio per il derby di domani all’Arechi contro la Salernitana. L’alternativa numero uno è Elmas che lo ha già sostituito contro Atalanta e l’Udinese andando a segno in entrambe le circostanze. Le risposte arriveranno oggi dal campo.