GdS – Spalletti con una vittoria può superare il Napoli di Sarri. I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli di Spalletti. Secondo il quotidiano sbancare Salerno vorrebbe dire non solo aggiungere un ulteriore mattoncino al sogno tricolore ma anche superare nella speciale classifica del girone d’andata la squadra dei sogni di Maurizio Sarri, capace di fare 48 punti nella prima parte della stagione 2017-2018. Quel Napoli spettacolare alla fine chiuse al secondo posto a quota 91 con annesse polemiche e tanto rammarico per quanto accadde a Firenze dopo Inter-Juventus. Questo Napoli, invece, può rinverdire i fasti dell’epopea maradoniana e riportare in città lo scudetto che manca dal 1990. Allora, dopo 17 giornate, gli azzurri di Bigon chiusero il girone d’andata con nove vittorie, sette pareggi ed una sconfitta.