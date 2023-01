GdS – Kvaratskhelia in dubbio per Salerno! Oggi provino decisivo

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano dentro o fuori, si decide oggi. Ma intanto Napoli è in ansia per Kvaratskhelia, ancora alle prese con l’influenza. Niente di grave, per carità, ma il georgiano ieri non si è allenato a scopo precauzionale dopo la febbre avuta nei giorni scorsi e il suo impiego per il derby di domani a Salerno resta a forte rischio. Oggi il georgiano effettuerà un provino decisivo. Se sarà in grado di lavorare in gruppo, allora sarà dei convocati per Salerno.