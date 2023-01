CdM – Chiusura vicina per Gollini! Scelta anche la data per le visite mediche

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla trattativa per Pierluigi Gollini. Secondo il quotidiano lunedi dovrebbero esserci le visite mediche. Gollini approda in prestito con diritto di riscatto fissato ad 8,5 milioni di euro dall’Atalanta proprietaria del cartellino. La formula dell’affare dovrebe essere quella del prestito secco: 6 mesi in azzurro per il portiere, poi si vedrà. Intanto, mancherebbe davvero pochissimo per la conclusione dell’affare. E poi Giuntoli potrà pensare al futuro: a partire dai rinnovi contrattuali di Lobotka, Di Lorenzo e Rrahmani, i prossimi a firmare la permanenza in azzurro. Poi, si proverà a metter mano a quelli di Kvara e Kim, per evitare le lusinghe delle sirene straniere.