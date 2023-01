ULTIM’ORA – Gollini-Napoli, è fatta! C’è un indizio: i dettagli

Secondo quanto riferito dai media locali di Firenze, Pierluigi Gollini non ha preso parte all’allenamento odierno. Il portiere della Fiorentina sembra pronto a preparare le valigie per Napoli, una nuova esperienza che lo attenderà all’ombra del Vesuvio. Gollini andrà agli azzurri con la formula del prestito con diritto di riscatto e sarà il vice Meret. Salvatore Sirigu, invece, lascerà Napoli dopo soli cinque mesi dal suo arrivo. Insieme a Gollini, oggi non si è allenato neanche Benassi, altro giocatore viola in partenza con destinazione Cremona.