Khvicha Kvaratskhelia, dopo aver saltato il match contro la Cremonese martedì in Coppa Italia, potrebbe non esserci contro la Salernitana questo sabato. L’attaccante del Napoli è alle prese con un attacco influenzale che lo ha messo ko. Se non dovesse riuscire a recuperare in tempo Luciano Spalletti avrebbe già deciso il suo sostituto, ovvero Eljif Elmas.



Bisognerà attendere le prossime ore e le ultime rifiniture per capire se il georgiano riuscirà ad essere in campo con la maglia azzurra!