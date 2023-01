Repubblica – Giuntoli in cima alla lista della Juventus per sostituire Cherubini

Se il Napoli si trova al primo posto in campionato e ha dominato il girone di Champions League, gran parte del merito è sicuramente di Cristiano Giuntoli. Il suo lavoro come ds degli azzurri è stato fenomenale, grazie a delle operazioni di mercato fantastiche una dopo l’altra. Ecco perché il suo lavoro non passa inosservato, e la Juventus insiste per soffiarlo al Napoli.

Di seguito, quanto riporta il quotidiano Repubblica sull’interesse dei bianconeri: “Le voci su un possibile sostituto di Cherubini si susseguono da settimane. I nomi più caldi sono due: il primo è Cristiano Giuntoli, deus ex machina del Napoli di Spalletti, corteggiato a lungo ma ancora lontano dal bianconero. Il secondo è Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, cresciuto al Filadelfia con la maglia del Toro prima di spiccare il volo come dirigente. Indipendentemente dal nome del ds, la strategia sul mercato è già definita: sfrondare i rami secchi e gli stipendi più pesanti puntando sui giovani”.