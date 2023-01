ULTIM’ORA – Napoli-Cremonese, c’è il rischio rinvio per maltempo! Le ultime

Alle ore 17 è previsto un tavolo in questura dove siederanno anche alcuni vertici della Ssc Napoli. Il tema di discussione sarà la proroga dell’allerta arancione anche per la giornata di domani. Allerta che, riguarda da vicino anche il Napoli che stasera al Maradona “dovrebbe” ospitare la Cremonese per gli ottavi di Coppa Italia.

Il condizionale è d’obbligo, dato il perdurare delle critiche condizioni atmosferiche, che rende obbligatorie alcune valutazioni sulla regolare disputa del match o meno.

A riportarlo Il Mattino.