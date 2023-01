Giuntoli: “Ottimisti su Ounahi! Su Gollini e Cheddira dico questo…”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel prepartita di Napoli-Creomnese.

“Ounahi? Siamo ottimisti nonostante l’inserimento del Leeds. Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla squadra e sul fare bene quotidiano. Osimhen è un top player? Sta facendo bene e deve continuare così, poi il futuro ci dirà quanto vale. Ha un valore di 100 milioni? In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quanto fanno i ragazzi. È incedibile? Sono tutti incedibili per noi. Spalletti? Siamo contenti delle cose straordinarie che sta facendo il mister ma noi in questo momento pensiamo a far bene e vogliamo continuare così. Sirigu per Gollini? Ne stiamo parlando. Cheddira? Vediamo…”